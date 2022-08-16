قوات الاحتلال الإسرائيلى تهدم منازل الفلسطينيين فى القدس وأريحا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى بلدة العيسوية بعدد من الجرافات، وهدمت منشأة تجارية، كما أجبرت مواطنًا فلسطينيًا على هدم منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدتى سلوان جنوب المسجد الأقصى، والجفتلك فى أريحا، وهدمت منزلين هناك، إضافة إلى هدم منزل ومنشأتين زراعيتين فى نابلس وبيت لحم وسلفيت بالضفة الغربية.