العالم اليوم - مخاوف النمو في الصين ترفع الدولار لأعلى مستوى في أسبوع

انتم الان تتابعون خبر مخاوف النمو في الصين ترفع الدولار لأعلى مستوى في أسبوع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 03:21 مساءً - ارتفع الدولار لأعلى مستوى له في أسبوع، اليوم الثلاثاء، بعدما أثارت بيانات ضعيفة عن الاقتصاد العالمي، لاسيما في الصين، مخاوف من حدوث ركود، وألقت بظلالها على عملات مثل الدولار الأسترالي.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة عملات، أعلى مستوى له عند 106.81 في التعاملات الأوروبية المبكرة، ليعوض جميع خسائره من الأسبوع الماضي، حين جعلت بيانات التضخم الأميركية التي جاءت أقل من المتوقع المستثمرون يحجمون عن الدولار ويعودون إلى الأصول الصديقة للمخاطرة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.12 بالمئة إلى 106.6 نقطة.

وقال خبير العملات في "بنك سنغافورة"، سيم موه سيونج، إن توقعات النمو الأميركي لا تزال قوية، لكن صورة النمو العالمية هشة، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف بشأن الصين، مما أدى إلى تثبيط معنويات المخاطرة وأضر بالدولار الأسترالي.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.44 بالمئة إلى 0.699 دولار أميركي، اليوم الثلاثاء، ليتراجع تحت مستوى 0.7 دولار.

وسجل اليوان الصيني 6.84146 مقابل الدولار الأميركي، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مايو.

وتراجع اليورو بنسبة 0.18 بالمئة إلى 1.0142 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني، الذي جرى التعامل عليه آخر مرة عند 1.2026 دولار، بنسبة 0.23 بالمئة خلال اليوم.

وانخفض الين الياباني 0.3 بالمئة أمام الدولار.