الاحتلال الصهيوني يُجبر مقدسيًّا على هدم منزله
أجبرت سلطات العدو الصهيوني، اليوم الثلاثاء، مواطن مقدسي على هدم منزله في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.
ونقل موقع "فلسطين أون لاين، عن المقدسي فاروق مصطفى صاحب المنزل، قوله: إنّ عائلته تفاجأت بإجبارها من قِبل سلطات العدو الصهيوني على هدم منزلها ذاتيًّا رغم انتزاعها قرارًا من محكمة الاحتلال بتجميد أمر الهدم الذي نفّذه العدو بجزء من منزله في شهر مايو الماضي.
وأضاف: إنّ مساحة منزله تبلغ 120 مترًا ويؤوي ستة أفراد.. مُبيّنًا أنه كان دفع مخالفة مالية باهظة في شهر ماية تجنُّبًا للهدم ووصولًا لإلغائه إلا أنّ العدو الصهيوني أصر على تنفيذ هدم المنزل ذاتيًّا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاحتلال الصهيوني يُجبر مقدسيًّا على هدم منزله على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.