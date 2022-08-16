الاحتلال الصهيوني يُجبر مقدسيًّا على هدم منزله

الاحتلال الصهيوني يُجبر مقدسيًّا على هدم منزلهأجبرت سلطات العدو الصهيوني، اليوم الثلاثاء، مواطن مقدسي على هدم منزله في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

ونقل موقع "فلسطين أون لاين، عن المقدسي فاروق مصطفى صاحب المنزل، قوله: إنّ عائلته تفاجأت بإجبارها من قِبل سلطات العدو الصهيوني على هدم منزلها ذاتيًّا رغم انتزاعها قرارًا من محكمة الاحتلال بتجميد أمر الهدم الذي نفّذه العدو بجزء من منزله في شهر مايو الماضي.

وأضاف: إنّ مساحة منزله تبلغ 120 مترًا ويؤوي ستة أفراد.. مُبيّنًا أنه كان دفع مخالفة مالية باهظة في شهر ماية تجنُّبًا للهدم ووصولًا لإلغائه إلا أنّ العدو الصهيوني أصر على تنفيذ هدم المنزل ذاتيًّا.

