انخفاض مستوردات الاردن من بعض قطع السيارات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 03:08 مساءً - دوت الخليج :- أظهرت معطيات إحصائية للنقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع الغيار ولوازمها، انخفاضا بمستوردات المملكة من قطع غيار السيارات والإطارات وبطاريات المركبات والآليات بنسب متفاوتة خلال شهر تموز الماضي.

وحسب رئيس النقابة وممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي، انخفضت مستوردات المملكة من قطع غيار السيارات خلال شهر تموز الماضي بنسبة 26 بالمئة، مقارنة مع شهر حزيران الماضي ، وفق بترا .

وأشار الجبالي في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن مستوردات المملكة من الإطارات والبطاريات تراجعت خلال شهر تموز الماضي بنسبة 12 بالمئة، و1 بالمئة على التوالي مقارنة مع شهر حزيران الماضي من العام الحالي.

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