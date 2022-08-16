نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية لتنظيف شفاط المطبخ لا تتعدى الخمس ثواني ازالة سريعة للدهون ولمعان ملحوظ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواجه العديد من ربات البيوت من المعاناة في القيام بعملية التنظيف في المنزل وخاصة تنظيف المطبخ تنظيف الشفاط المتواجد المطبخ هو من اصعب الاشياء التي تواجهها لأنه يتراكم عليه الكثير من الاتساخات والدهون والتي من الصعب إزالتها بشكل سلس، وعند القيام بتنظيف الشفاط يحتاج الى وقت كبير ومجهود ولا يمكن ازاله الدهون المتراكمه عليه بالطرق التقليدية. طريقة تنظيف شفاط المطبخ وصفة بيكربونات الصودا المقادير مقدار مناسب من الماء الدافئ.

ربع كوب من سائل غسيل الأطباق.

ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا.

احضار قطعة من القماش النظيفة. طريقة الاستخدام نقوم بعملية تنظيف الشفاط اولا من الداخل فناتي بوعاء عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء الدافئ ثم نضيف إليه ربع كوب من سائل غسيل الأطباق ونضعه مع الخليط ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا.

نمسح الجزء الداخلي من الشفاط باستخدام الخلطة بشكل جيد ونقوم بتجفيفة بقطعة من القماش النظيفة.

إذا لاحظنا وجود بقع من الدهون التي يصعب إزالتها نحضر الخلطة على شكل عجينة من البيكربونات الصودا مع قليل من الماء ونضعها علي البقعه المتواجدة في الشفاط بشكل مباشر.

نترك الخلطة علي البقع لمدة 30 دقيقة علي الأقل ثم نعيد تنظيفها باستخدام خلطة البيكربونات الصودا وسائل غسيل الاطباق. وصفة مزيل الشحوم المقادير كمية مناسبة من مزيل الشحوم.

مقدار مناسب من الماء الساخن.

استخدام فرشاة للتنظيف. طريقة الاستخدام ناتي إناء عميق ونضع فيه مقدار مناسب من الماء الساخن ونضيف اليه كمية مناسبة من مزيل الشحوم عليه ثم نضع الشفاط بذلك الهليط.

نغمر الشفاط في الخليط جيدا حتى نلاحظ ان الماء قد يغمره مع تجنب ملامسة اليدين للخليط.

نترك الشفاط في الخليط لمدة 30 دقيقة علي الاقل حتي يعمل علي ازالة الدهون منها تماما.

نحضر فرشاة للتنظيف ونقوم بفرك الشفاط وتنظيفة جيدا من الدهون ثم مشطفة باستخدام الماء الجارية. وصفة الخل وبيكربونات الصودا المقادير ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ملعقتين صغيرتين من بيكربونات الصودا.

استخدام فرشاة اللازمة للتنظيف. طريقة الاستخدام نحضر وعاء ونضع به الماء المغلي ونضيف اليه ثلاث ملاعق صغيرة من الخل ونضع عليهم بيكربونات الصودا بشكل تدريجي ثم نقلبهم مع بعض.

نترك الشفاط في الخلطة على الاقل تلت ساعه ثم نستخدم فرشاة التنظيف في إزالة الدهون والبقع بشكل نهائي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خلطة سحرية لتنظيف شفاط المطبخ لا تتعدى الخمس ثواني ازالة سريعة للدهون ولمعان ملحوظ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.