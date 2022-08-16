نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات اعتراض حساب المواطن الدفعة 57 لشهر محرم 1444 ca.gov.sa التسجيل في دعم حساب مواطن للأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن منذ دقائق قليلة عن فتح باب اعتراض حساب المواطن الدفعة 57 لشهر محرم 1444 هجريًا من خلال البوابة الإلكترونية، حيث إنتهى البرنامج من إيداع الدعم المخصص للمستفيدين في حسابات النشطة التابعة لبنك الراجحي يوم الثلاثاء الماضي الموافق التاسع من اغسطس الجاري 2022 والبالغ قيمته 3.6 مليار ريال سعودي لـ 10 مليون و900 ألف مستفيد/ة المكتملة طلباتهم ومتطابق عليهم شروط حساب المواطن الجديدة، ولذلك سوف نوضح طريقة الاعتراض على حساب المواطن بشكل صحيح وكم المدة التي يستغرقها لحين الرد على المواطن.

برنامج حساب المواطن

طرأت بعض التغييرات الجديدة على حساب مواطن تنفيذًا للتوجيهات الملكية التي أمر بها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ لتطوير البرنامج من ناحية وتقديم مساندة مادية للمواطنين مستحقي الدعم، حيث وجه سيادته بإعادة فتح التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية بعد أن توقف لأكثر من سنتين وتحديدًا في دورة مارس 2020، بالإضافة إلى تخصيص ثمانية مليارات ريال سعودي على الراتب الأساسي بداية من يوليو وحتى ديسمبر 2022م.

حساب مواطن

انشأت الحكومة السعودية حساب المواطن في نهاية 2017م من ضمن برامج الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد ذوو الدخول المنخفضة وما دون ذلك من حاملي الجنسية السعودية وبطاقات التنقل، وعملت الدولة على تطويره بالتعاون مع رئيسه الآمير محمد بن سلمان في ضوء رؤية 2030 التي يعد تحسين دخل الفرد واحدًا من بين أهدافها.

التسجيل في حساب المواطن برقم الهوية

يستطيع كل فرد من أبناء المملكة الحصول على الدعم المخصص من قبل البرنامج في حال تطابقت عليه شروط الاستحقاق، فقط اتبع الآتي:

النقر على الرابط الرسمي لبوابة حساب المواطن الرقمية. ثم ابدأ في إنشاء حساب جديد خاص بك. بعد ذلك قم بتعبئة البيانات الخاصة بكل ما يتعلق بك (رقم الهوية – رقم الجوال – الاسم). ستأتيك رسالة نصية بها كلمة المرور للدخول إلى الموقع. بعد الولوج إلى المنصة قم بتغيير الباسورد على الفور. ثم قم برفع الوثائق والأوراق والمستندات التي تثبت استحقاقك للدعم. بعد ذلك قم بوضع علامة الإقرار على صحة المعلومات.

سيبدأ النظام عمله من الآن وتقديم طلبك للجهات المعنية ثم الرد عليك.

خطوات اعتراض حساب المواطن الدفعة 57 لشهر محرم