واشنطن: اختبار صاروخ باليستى عابر للقارات يظهر استعداد قواتنا النووية

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش الأمريكى، إن "الاختبار الصاروخى يظهر استعداد قواتنا النووية"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. يشار إلى أن مكتب القدرات السريعة والتقنيات الحرجة التابع للجيش الأمريكى، يعمل على تطوير سلاح فرط صوتى طويل المدى، يتم إطلاقه من الأرض، وهو أحد أهم 35 أولوية لتحديث الخدمة، بهدف نشر قدرة تشغيلية فى السنة المالية 2023.

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