لبنان.. قفزة جديدة فى أسعار الوقود

جدة - نرمين السيد - شهدت أسعار الوقود بجميع أنواعه ارتفاعا ملحوظا فى لبنان اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع استمرار الزيادة فى سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الليرة اللبنانية فى السوق غير الرسمية وبمكاتب الصرافة، حيث يتم تسعير الوقود بشكل فورى مع التغير فى سعر الصرف.





كما اعتمد مصرف لبنان المركزى سياسة جديدة لتسعير البنزين ليتم احتساب 70% من السعر وفقا لمنصة صيرفة الرسمية فيما يتم اعتماد 30% من السعر وفقا لسعر السوق غير الرسمى والذى يفوق السعر الرسمى بقرابة 6 آلاف ليرة فى الدولار الواحد. وارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان بقيمة 16000 ليرة ليسجل 568000 ليرة و580000 ليرة، كما ارتفع سعر صفيحة المازوت بمقدار 26000 ليرة ليصبح 663000 ليرة، فيما زاد سعر قارورة الغاز بمقدار 9000 ليرة ليصبح 321000 ليرة. ووصل سعر صرف الدولار الأمريكى فى السوق غير الرسمية 32100 ليرة لكل دولار فى مستهل تعاملات اليوم، وفى مكاتب الصرافة بلغ 31700 ليرة لكل دولار، فيما كان آخر سعر مسجل على منصة صيرفة الرسمية 26200 ليرة لكل دولار فى ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث يعلن عن السعر الرسمى فى نهاية تعاملات كل يوم عمل بالأسبوع. جدير بالذكر أن تسعير المازوت يتم وفقا لسعر السوق بشكل كامل، فيما يتم تسعير قارورة الغاز وفقا لسعر منصة صيرفة. وأكد عضو نقابة أصحاب محطات الوقود بلبنان جورج البراكس فى تصريح له اليوم، أن مصرف لبنان لا يزال يطبق سياسة رفع الدعم التدريجى عن سعر الصرف المعتمد فى استيراد البنزين، حيث كان يتم تأمين 85 % من ثمن البنزين المستورد من خلال منصة صيرفة الرسمية و15 % من السوق غير الرسمية، إلا أنه قرر اليوم تخفيض نسبة صيرفة إلى 70 % على أن يتم تأمين الـ 30 % وفقا لسعر السوق.

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