فرنسا تعلن الطوارئ البرتقالية فى 5 أقاليم جنوب البلاد

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر راديو "أوروبا 1"، فإن الأقاليم الخمسة التى أعلنت فيها الطوارئ البرتقالية هى: إقليم "تارن" التابع لمنطقة "ميدى بيرينه"، وإقليم "أفيرون" و"أود" التابع لمنطقة "لانكدو - روسيو"، وإيرو التابع لمنطقة "لانكدوك - روسيون"، و"جارد" فى جنوب فرنسا فى منطقة "لانجدوك روسييو".

ووفقًا للراديو الإخبارى الفرنسى، أكدت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن حالة الطوارئ البرتقالية ستطبق اليوم، اعتبارًا من الساعة الرابعة مساءً، حيث سيحدث التدهور العاصف فى جنوب غرب البلاد.

وأوضحت الهيئة أن العواصف ستصبح أكثر عنفًا خلال فترة ما بعد الظهر فى جنوب جبال الكتلة المركزية، أو "ماسيف سنترال"، وهى كتلة جبال تقع وسط فرنسا، على إقليمى "تارن" و"أفيرون"، وكذلك فى "أود".

وحذرت الأرصاد الفرنسية من أن هذه العواصف ستكون مصحوبة بنشاط كهربائى قوى، وعواصف برد شديدة وتراكمات غزيرة للأمطار.