روسيا: إحباط مخطط إرهابى لاستهداف منتجعات سياحية فى ستافروبول

جدة - نرمين السيد - أكد جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أحد عناصر منظمة "القطاع الأيمن" الأوكرانية المتطرفة، كاشفًا عن أن المتهم كان يخطط لاستهداف مبان بالمنتجعات السياحية فى إقليم ستافروبول.





وحسبما نقلت مواقع رسمية روسية، قال بيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالى: إن "العنصر المقبوض عليه لم يتمكن من تحقيق خطته الإجرامية، حيث تم اعتقاله من قبل ضباط إنفاذ القانون الذين وجدوا بحوزته أثناء التفتيش مكونات لتصنيع خليط حارق". كما أشار البيان إلى أن العملية تمت بعد معلومات وردت عن تخطيط الإرهابى الموقوف لإشعال النار فى المبانى الإدارية فى منطقة مينيرالينى فودى الحضرية، ومدينة منتجع جيليزنوفودسك. وكان الأمن الروسى أعلن، أمس الإثتين، إحباط هجوم إرهابى خططت له الاستخبارات الأوكرانية، لاستهداف منشأة النفط والغاز فى ضواحى مدينة فولجوجراد جنوب روسيا.

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