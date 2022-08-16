الحرس الوطنى التونسى يحبط 5 عمليات هجرة غير شرعية

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى، إحباط 5 عمليات هجرة غير شرعية، ليلة أمس، وإنقاذ 80 شخصا حاولوا اجتياز الحدود البحرية خلسة، فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية.





وقال المتحدث، فى بيان اليوم الثلاثاء، إنه فى إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطنى بمناطق منزل تميم، وجرجيس وقرقنة والمهدية من ضبط 11 شخصا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة، كما تم حجز مبالغ مالية، وزورق مطاطى ومضخات هوائية. وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى، أنه باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يتعين فى شأن الموقوفين.

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