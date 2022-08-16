روسيا: أمريكا تحاول جر الدول إلى مواجهة مع روسيا والصين

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، إن الولايات المتحدة تسعى إلى زيادة نفوذها فى أمريكا اللاتينية فى محاولة لجر دول المنطقة إلى مواجهة مع روسيا والصين وإطلاق حملات إعلامية مناهضة لروسيا وإخفاء الحقيقة بشأن العملية الروسية الخاصة فى أوكرانيا.





وأضاف شويجو، خلال افتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولى فى إطار منتدى "آرميا- 2022 "، اليوم الثلاثاء: "إن أمريكا اللاتينية تواجه اليوم تحديات أمنية خطيرة بسبب تطلعات الأمريكيين، فالسياسة الأمريكية تهدف إلى وقف تعاون دول هذه المنطقة مع أى قطب قوة آخر لا تسيطر عليه واشنطن".

وتابع: "أن هدف هذه السياسة هو جر المنطقة إلى مواجهة مع روسيا والصين، وتدمير العلاقات التقليدية، وعرقلة الأشكال الجديدة من التعاون فى المجالات العسكرية التقنية"، موضحا أن الولايات المتحدة تحاول الحفاظ على نفوذها فى المنطقة وفقا لبنود ما يسمى بعقيدة مونرو.

وأوضح شويجو، أن القيم الليبرالية، التى تنظر إليها الولايات المتحدة على أنها اتفاقية للعيش فى عالم قائم على قواعدها، تخفى فى الواقع الهدف الحقيقي، المتعلق بإقامة وجود عسكرى لها فى المنطقة وعرقلة احتمال التنمية السيادية للدول، لافتا إلى أنه يجرى إطلاق حملات إعلامية مناهضة لروسيا فى أمريكا اللاتينية وإخفاء الحقيقة بشأن أسباب ومسار العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا.