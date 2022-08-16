روسيا: انفجار مستودع الذخيرة فى القرم ناجم عن عمل تخريبى

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه تضرر مستودع عسكرى للذخيرة نتيجة عمل تخريبى قرب بلدة مايسكويه فى منطقة جانكوى بشمال شبه جزيرة القرم. وأشار البيان إلى أن أضرارا لحقت أيضا بخط كهرباء ومحطة كهرباء وسكة حديد وعدد من المبانى السكنية فى المنطقة. وكانت سلسلة انفجارات قد وقعت الأسبوع الماضى، فى منطقة مطار ساكى العسكرى أرجعتها وزارة الدفاع الروسية إلى انفجار ذخائر جوية تسببت بهزات عنيفة عدة بالقرب من نوفوفيدوروفكا فى شبه جزيرة القرم.

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