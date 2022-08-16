العالم اليوم - استقالة وزير المالية العراقي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 02:23 مساءً - قبل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، استقالة وزير المالية، علي علاوي، الذي لا تزال أسباب استقالته غير معروفة.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، في وقت سابق الثلاثاء، أن وزير المالية، علي علاوي قدم استقالته، خلال جلسة لمجلس الوزراء العراقي.

وعقد مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي.