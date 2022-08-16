العالم اليوم - مصر.. كشف تفاصيل مصرع مطلوبين خطرين في مواجهة مع الشرطة

انتم الان تتابعون خبر مصر.. كشف تفاصيل مصرع مطلوبين خطرين في مواجهة مع الشرطة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 02:23 مساءً - قالت وزارة الداخلية المصرية، يوم الثلاثاء، إن عنصريين إجراميين شديدي الخطورة قتلا في تبادل لإطلاق النار مع قوة من الشرطة كانت مكلفة بضبط المتهمين.

وأضافت وزارة الداخلية في بيان: "استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أماكن تواجد عنصرين إجراميين شديدي الخطورة بنطاق محافظتي الدقهلية وأسيوط".

ولفتت إلى أنه تم تحديد مكان عنصر إجرامي شديد الخطورة بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية، محكوم عليه بالسجن 78 سنة في 6 جنايات، ومطلوب ضبطه وإحضاره بسبب قتله أحد الأشخاص، وإصابة آخرين.

وتابع البيان: "قام العنصر المذكور بإطلاق أعيرة نارية باتجاه الضحايا، أثناء استقلالهم إحدى مراكب الصيد بدائرة مركز شرطة دمياط، بغرض سرقة المركب بالإكراه".

وأوضح: "تم استهدافه ولدى استشعاره بوجود الشرطة، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، مما أسفر عن مصرعه، وإصابة آخر كان بصحبته، وعُثر بحوزتهما على 2 بندقية آلية، وكمية من الأعيرة النارية".

وبيّنت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تمكنت أيضا من تحديد مكان تواجد أحد العناصر الإجرامية شديد الخطورة، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية شروع بالقتل، بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط.

ولفتت إلى أنه تم استهدافه، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بجواره على بندقية آلية، وكمية كبيرة من الطلقات والمواد المخدرة.