نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الدور الثاني الشهادة الاعدادية 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفقًا لجدول زمني محدد يتم تحديد كل مديرية للمحافظات مع مواعيد امتحاناتهم، حيث تم الإعلان عن موعد نتيجة الدور الثاني الشهادة الاعدادية 2022، كما تشهد العديد من مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية، حيث ان العديد من الطلاب يحصلون على درجات علمية بالمواد التي لا تؤهلهم لاجتياز الدور الأول، حيث تم اعلان نتائج الصف الثالث الاعدادي الدور الأول بجميع محافظات الجمهورية، كما تم فتح باب التظلمات للطلاب الذين يرغبون في التظلم، وفي الأخير تم الاعلان عن جدول الجولة الثانية من امتحانات الشهادة الاعدادية سنتحدث عن معلومات أكثر من خلال موقعنا هذا تابعوا معنا.

نتيجة الدور الثاني الشهادة الاعدادية

بعد أن تم الإعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2022 الدور الأول بجميع محافظات الجمهورية بعدها أعلن عن فتح باب التظلمات أمام الطلاب الذين يرغبوا في التظلم من نتائجهم، حيث أصدر الجدول الزمني للمجموعة الثانية من اختبارات الشهادة الإعدادية بحيث يمكن الاستفسار عن نتيجة الدور الثاني الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عقب إعلان نتائج المرحلة الإعدادية ولم يحصل العديد من الطلاب على درجات كافية تؤهلهم للنجاح فيها.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي الدور الثاني

العديد من الطلاب خاضوا الجولة الثانية من الاختبارات، وانتظروا إعلان النتائج بعد الإنتهاء من الاختبارات حيث نشرت النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 بجميع محافظات الجمهورية أجريت فتح باب التظلمات لاختبارات الدور الثاني، كما يمكنكم الاستعلام عن النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

بعد ذلك يتم تسجيل اسم الطالب رباعي مع رقم الجلوس.

بعد الانتهاء من تلك الخطوات يتم الضغط على أيقونة الاستعلام.

كما تم الإعلان من قبل الوزارة أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي للطلاب الذين لم يجتازوا مادة، أو مادتين على الأكثر فسيكون هناك إعادة داخل لجان مؤمنة بالكامل وسط إجراءات احترازية من أجل حماية الطلاب، حيث يعيد الطالب العام بأكمله إن لم يجتاز اختبارات الدور الثاني، وذلك وفقًا لإرشادات وزارة التربية والتعليم.