نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تخفيض رسوم المرافقين في المملكة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقيقية تخفيض رسوم المرافقين في المملكة 1444 هو أمر يشغل بال كثير من المقيمين في السُّعُودية، حيث يتداول خبر عن أن هناك تخفيض في قيمة الرسوم، وأصبحت 100 ريال سعودي على تأشيرة استقدام الأقارب أو الأصدقاء للوافدين، ولهذا يبحث الكثير عن حقيقة الخبر لمعرفة مبلغ الرسوم المالية المطلوبة عند التقدم بطلب تأشيرة مضيف مرافق، وهذا ما نجيبه عنه اليوم.

حقيقية تخفيض رسوم المرافقين في المملكة 1444

ذاع مؤخراً خبر عن مدى مصداقية وصحة حقيقية تخفيض رسوم المرافقين في المملكة 1444 بين المقيمين، وتساءل البعض عن صحة الخبر، إلا إنه غير صحيح، ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تخفيض رسوم المرافقين لهذا العام، فقد كان هذا الخبر واحد من اقتراحات الخبراء فقط، وأن قيمة الرسوم المستحقة للمرافقين ما زالت 400 ريال سعودي.

الاستعلام عن رسوم المرافقين

يمكن الاستعلام عن رسوم المرافقين بكل سهولة من خلال موقع وزارة الداخلية بالخطوات التالية:

أولاً الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية السعودية. ثم النقر على أيقونة “المقيمين”. ثم النقر على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”. النقر على خدمة “الاستعلام عن المرافقين”. بعد ذلك النقر على خدمة “تجديد الإقامة”. تحديد عدد الأفراد المرافقين. وأخيراً النقر على أيقونة “أحسب” لتستعلم عن قيمة الرسوم المالية المستحقة للتجديد بشكل كلي.

هل تم إلغاء رُسوم المُرافقين

حقيقة إلغاء رسوم المرافقين غير صحيحة، ولم يتم إلغائها مطلقاً، فهي مستمرة حتى الآن، وتبلغ قيمتها 400 ريال سعودي منذ عام 2020، حيث بلغت قيمة الرسوم المستحقة للمرافقين 300 ريال سعودي في عام 2019، و200 ريال سعودي في عام 2018، واستقرت على مبلغ 400 ريال منذ هذا الحين وحتى وقتنا الحالي.

عقوبة عدم سداد رسوم المرافقين

نتعرف بعد حقيقية تخفيض رسوم المرافقين في المملكة 1444 على عقوبة عدم سداد رسوم المرافقين، وهي: