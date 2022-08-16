نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الكليات الأدبية 2022 المرحلة الثانية || الحد الأدنى للقبول بالكليات المُتاحة بالمؤشرات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثير من الطلاب في معرفة تنسيق الكليات الأدبية 2022 المرحلة الثانية، وخاصة في ظل الانخفاض الكبير في نسبة نجاح طلاب الشعبة الأدبية هذا العام، وهو ما يتسبب بكل تأكيد في انخفاض التنسيق لجميع المراحل، بعد إعلان الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى التي من المفترض أن تنتهي من تسجيل الرغبات فيها خلال ساعات قليلة من الآن، وتزداد معدلات البحث عن المؤشرات الأولية لتنسيق المرحلة الثانية.

تنسيق الكليات الأدبية 2022 المرحلة الثانية

بدأ تنسيق المرحلة الأولى للشعبة الأدبية من 64,51، والذي استمر لمدة خمسة أيام متواصلة منذ أن تم الاعلان عن فتح باب موقع التنسيق الإلكتروني منذ يوم الخميس الماضي، لتسجيل، وبهذا يتوقع أن يهبط تنسيق الكليات الأدبية 2022 المرحلة الثاني إلى حوالي 8% إلى 10% عن المرحلة الأولى، اي أنه من المرجح أن يكون الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثانية ما بين 55% إلى 57% على التقريب.

مؤشرات تنسيق الكليات الأدبية 2022 المرحلة الثانية

غالبا لا يختلف تنسيق الكليات الأدبية 2022 المرحلة الثانية كثيراً عن العام الماضي، حيث يكون الاختلاف في نسب التنسيق فقط والتي تنخفض هذا العام بشكل واضح لانخفاض نسبة النجاح، على أن يكون موعد بداية تسجيل الرغبات في تلك المرحلة قبل إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وتحديد الحد الأدنى للتسجيل بالكليات المتاحة في المرحلة الثانية.

تنسيق الكليات الأدبية 2022 المرحلة الثانية والكليات المُتاحة

فيما يلي نوضح لكم الكليات المُتاحة في تنسيق الكليات الأدبية 2022 المرحلة الثانية، حيث يحرص قطاع كبير من طلاب، وطالبات الثانوية العامة، على التعرف على ماهي الكليات المتاحة أمامهم في تلك المرحلة ليطمئنوا على حجز مقاعدهم.

تنسيق كلية إعلام.

كلية اقتصاد وعلوم سياسية.

كلية تجارة.

كلية ألسن.

كلية آداب.

كلية دار علوم.

كلية حقوق.

كلية تربية.

كلية تجارة انجليزي.

كما سيكون مُتاح ايضاً العديد من الكليات الاخرى التي يمكن التعرف عليها من خلال موقع التنسيق.

خطوات التقديم في تنسيق الكليات الأدبية 2022 المرحلة الثانية

يمكنكم التقديم في تنسيق الكليات الأدبية 2022 المرحلة الثانية، باتباع ما يلي: