نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج السادس الاعدادي 2022 الأن على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية “الدور الأول” في المقال التالي

عمر شويل - جدة اقترب موعد الإفراج عن نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق، والتي من المفترض الاعلان عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، لذلك ينتظر عدد كبير من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في مختلف المحافظات العراقية موعد الكشف عن نتائج السادس الإعدادي 2022، الجولة الأولى بعد الانتهاء رسمياً من أداء كافة امتحانات الدور الأول خلال الأيام القليلة الماضية في ضوء الالتزامبالجدول الزمني الرسمي المعتمد من الوزارة والذي كان موحد على مستوى كافة المدارس، والآن سنقوم بمراجعة كل ما يتعلق بتفاصيل النتيجة.

نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق

في بيان رسمي كشفت مصادر مقربة من وزارة التربية والتعليم العراقية ، عن موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق رسميا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث يتمكن جميع الطلاب من الحصول على الدرجات الخاصة بهم ومعدلات النجاح خلال الأيام القليلة المقبلة، حسب ما صرحت به المصادر ، بعد الانتهاء رسميًا من كل ما يتعلق بأعمال تصحيح أوراقالامتحانات لجميع الطلاب في مختلف المدارس، وقد أكدت المصادر أنه أوشكت معظم اللجان على الانتهاء من أعمالها، وجاري الآن عملية مراقبة النتائج والدرجات لضمان حصول كل طالب على حقه بالكامل، ومن المتوقع أن تنتهي تلك المهام خلال ساعات قليلة من الآن قبل اعتماد النتائج وإعلانها مباشرة عبر موقع الوزارة.

خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق

كما ذكرنا من قبل أنه قامت وزارة التعليم العراقية بتخصيص أكثر من موقع الكتروني لإعلان نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق ليسهل على الطلاب الحصول على نتائجهم في المرحلة الاولى من الصف السادس في العراق في جميع المحافظات، ويمكنهم ذلك من خلالاتباع الخطوات التالية.