ماكرون وزيلينسكى يبحثان هاتفيا وضع محطة زابوريجيا النووية

جدة - نرمين السيد - بحث الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، هاتفيًا اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، الوضع فى محطة زابوريجيا للطاقة النووية والمستهدفة بعمليات قصف.





وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن الزعيمين تحدثا "بشكل خاص لبحث الوضع حول محطة زابوريجيا"، حسب نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، كان قد انتقد الهجمات الأخيرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية فى أوكرانيا ووصفها بـ "الانتحار".

وقال جوتيريس فى مؤتمر صحفى، "نحن ندعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل كامل فى كل جهودها فيما يتعلق بتهيئة ظروف استقرار المحطة"، مضيفًا أنه يأمل أن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المحطة النووية.

وحث جوتيريش الدول النووية على الالتزام بسياسة الأمم المتحدة، والتى بموجبها تتعهد الدول بعدم استخدام الأسلحة النووية ما لم تهاجمها الأسلحة النووية لدولة أخرى.

ويلقى طرفا النزاع الأوكرانى الروسى باللوم على بعضهما البعض فى القصف الذى استهدف مدينة نيكوبول، الواقعة عبر النهر من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، خلال عطلة نهاية الأسبوع.