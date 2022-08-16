«غازبروم»: أسعار الغاز ستصل إلى 4000 دولار فى أوروبا قريبًا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالات غربية، قالت الشركة الروسية إن أسعار الغاز فى أوروبا مرشحة لأن تصل إلى مستوى 4000 دولار لكل ألف متر مكعب بحلول الشتاء القادم، وذلك وفقًا لتقديرات متحفظة.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الإخبارية، تم تداول أسعار الوقود الأزرق فى أوروبا الأسبوع الماضى، عند مستوى 2100 دولار لكل ألف متر مكعب، وشهد تداول العقود تسارعًا فى الارتفاع منذ ذلك الوقت، حيث تخطت العقود حاجز الـ 2500 دولار اليوم.

يأتى ذلك بينما تواجه أوروبا أزمة طاقة حادة، فى ظل تراجع الإمدادات من روسيا بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.