مركز المراقبة الروسى: 56 سفينة أجنبية مازالت محتجزة فى موانئ أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية، قال ميزينتسيف إن "56 سفينة أجنبية من 16 دولة لا تزال محتجزة فى ستة موانئ أوكرانية هى خيرسون ونيكولاييف وتشيرنومورسك واوتشاكوف وأوديسا ويوجنى".

وأضاف ميزينتسيف أنه منذ مطلع أغسطس الجارى، غادرت 16 سفينة الموانئ الأوكرانية فى إطار مبادرة التفاهم المتبادل بشأن التصدير الآمن للقمح عبر الموانئ الأوكرانية، إلا أن المخاطر على الملاحة البحرية وبنية الموانئ التحتية بسبب الألغام الأوكرانية المنجرفة لا تزال تحدق بالدول المطلة على البحر الأسود.

وأشار ميزينتسيف إلى أن القوات المسلحة الروسية توفر الظروف الملائمة والضرورية للعمليات الجارية فى ممرين بحريين للمساعدة الإنسانية.

وقال رئيس مركز المراقبة الروسى، إن القوات الأوكرانية أقامت قاعدة فى روضة أطفال ببلدة أفدييفكا شمال دونيتسك، ولغمت الطرقات المؤدية إليها دون إخطار المدنيين بذلك، أو تحذيرهم من الألغام، مع نشر قوات أوكرانية فيها ونصب نقاط تفتيش حولها.