الجيش الروسى يكشف حصيلة خسائر أوكرانيا.. تدمير مركز مراقبة وصواريخ وقتلى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم اليوم الثلاثاء، تدمير مركز أوكرانى للقيادة والمراقبة فى منطقة أندرييفكا بمدينة خيرسون، مؤكدة استهداف المركز التابع للكتيبة الأوكرانية الثالثة من اللواء الجوى 46، بأسلحة عالية الدقة.





كما أشار المتحدث باسم الوزارة الفريق إيجور كوناشينكوف، فى بيانه اليومى، إلى أنه تمت تصفية أكثر من 20 مقاتلاً متطرفًا و30 آخرين تعرضوا للإصابات خلال هذا الاستهداف، إلى جانب تصفية آكثر من 50 عنصرًا من القوميين المتطرفيين بمواقع لواء المشاة الأوكرانى الآلى 72 فى منطقة أرتيوموفسك فى دونيتسك.

وقال كوناشينكوف إن الجنود الروس اكتشفوا 50 لغمًا مضادًا للدبابات فرنسية الصنع فى المنطقة بعد انسحاب اللواء 72 الأوكرانى، واصفًا ذلك بأنه انتهاك وأضح للنص الثانى من معاهدة جنيف بشأن حظر أو تقييد استخدام الألغام والأشراك الخداعية وغيرها.

وأضاف كوناشينكوف، أن القوات الجوية الروسية واصلت قصف المنشآت العسكرية الأوكرانية، باستهداف 7 مواقع للقيادة من ضمنها اللواء الآلى الرابع عشر فى منطقة سوليدار فى دونيتسك، إضافة إلى تدمير محطة رادار فى منطقة باشتانكا فى منطقة نيكولاييف ومستودع ذخيرة فى منطقة زايتسيفو ومستودع وقود فى منطقة آندريفكا بخاركوف.

كما أكد متحدث الجيش الروسى استهداف منظومتى صواريخ جراد فى مناطق فلاديميروفكا بدونيتسك وفيركنوبولى فى منطقة خاركوف، علاوة على تدمير طائرتين دون طيار للجيش الأوكرانى فى منطقة توبوليفكا بإقليم الدونيتسك وتشاريفنى فى خيرسون.