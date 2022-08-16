العالم اليوم - صادرات الغاز الروسي لدول الاتحاد السوفيتي تتراجع 36 بالمئة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 01:22 مساءً - تراجعت صادرات الغاز الروسي إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق، أو ما تعرف برابطة الدول المستقلة، بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي منذ بداية العام الجاري.

وقالت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الثلاثاء إن صادرات الغاز الطبيعي إلى دول الاتحاد السوفيتي السابق قد بلغت 78.5 مليار متر مكعب في الفترة بين الأول من يناير، وحتى 15 أغسطس الجاري، لتسجل تراجعا بنسبة 36 بالمئة على أساس سنوي، بحسب رويترز.

وقالت غازبروم إن إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها بلغ 274.8 مليار متر مكعب، بانخفاض 13 في المئة عن العام السابق.

ومنذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي، تراجعت إمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1"، والذي يغذي الاتحاد الأوروبي بالغاز الروسي، بشكل حاد، لتصل إلى نحو 20 بالمئة فقط من طاقته الاستيعابية.

وتحاول دول الاتحاد الأوروبي البحث عن مصادر بديلة للغاز الروسي، في تسعى فيه الدول لتطبيق خطة تقلل استهلاكها من الغاز، تحسبًا لانقطاع الغاز الروسي بشكل كامل قبل أشهر قليلة من فصل الشتاء.