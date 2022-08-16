جدة - نرمين السيد - وحذر بوتين خلال كلمته بافتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولى، اليوم، من أن واشنطن تتدخل فى شؤون الدول الداخلية، وتحاول الحفاظ على هيمنتها فى العالم، وإشعال فتيل النزاعات فى آسيا وإفريقيا.
كما نوه الرئيس الروسى إلى أنه ينبغى "على الغرب أن يعى أن زمن أحادية القطب انتهى، وأن العالم متعدد الأقطاب المبنى على القوانين الدولية هو لمصلحة الجميع دون استثناء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين: أغلب الدول ترفض هيمنة الغرب الآن.. وتختار طريق السيادة والتنمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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