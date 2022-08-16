بوتين: أغلب الدول ترفض هيمنة الغرب الآن.. وتختار طريق السيادة والتنمية

جدة - نرمين السيد - وحذر بوتين خلال كلمته بافتتاح مؤتمر موسكو للأمن الدولى، اليوم، من أن واشنطن تتدخل فى شؤون الدول الداخلية، وتحاول الحفاظ على هيمنتها فى العالم، وإشعال فتيل النزاعات فى آسيا وإفريقيا.

كما نوه الرئيس الروسى إلى أنه ينبغى "على الغرب أن يعى أن زمن أحادية القطب انتهى، وأن العالم متعدد الأقطاب المبنى على القوانين الدولية هو لمصلحة الجميع دون استثناء".