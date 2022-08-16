مصرع 20 شخصا وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم شرق باكستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أشارت مصادر محلية إلى أن الحادث وقع على الطريق السريع اليوم الثلاثاء، فى منطقة جالالبور بيروالا، عندما كانت حافلة ركاب تقل 26 شخصا متوجهة من لاهور عاصمة البنجاب إلى مدينة كراتشى الساحلية جنوب البلاد.

وبحسب المصادر الباكستانية، فقد اصطدمت الحافلة بصهريج نفطى، ما أدى إلى اندلاع النيران بالمركبتين ومقتل 18 راكبًا على الفور تم انتشال جثثهم، فى حين أُصيب ثمانية أشخاص آخرين، توفى اثنان منهم بعد وصولهم إلى المستشفى.

ويأتى الحادث بعد أقل من يومين من وقوع حادث آخر فى شمال شرق باكستان، أدى إلى مصرع 13 شخصا وإصابة 5 آخرين إثر تصادم شاحنة بحافلة ركاب.