الأعلى منذ 17 عاما.. التضخم يتفاقم فى نيجيريا والأسعار ترتفع بشكل كبير

جدة - نرمين السيد - سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، الضوء على البيانات الأخيرة للمكتب الوطنى للإحصاء فى نيجيريا، والتى أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوى فى البلاد بشكل حاد فى يوليو الماضى، على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والغذاء عالميا ومحليا، مما جعله يصل إلى أعلى مستوى له منذ 17 سنة.





وقال المكتب الوطنى للإحصاء، إن التضخم فى يوليو ارتفع للشهر السادس على التوالى هذا العام إلى 19.6%، صعودا من 18.6% فى يونيو وأعلى مستوى منذ سبتمبر 2005.

وذكرت الصحيفة ـ فى سياق تقرير نشرته عبر موقعها الرسمى، أن الارتفاع الأخير أظهر أن التضخم فى نيجيريا الآن أصبح ضعف هدف البنك المركزى النيجيرى البالغ 9%، ويزيد من احتمالية حدوث زيادة أخرى فى أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع أسعار الغاز والوقود وتكاليف النقل الجوى والبرى إلى جانب أسعار المواد الغذائية، كما ارتفع تضخم الغذاء إلى 22% بسبب ارتفاع تكلفة الخبز والحبوب، فضلا عن المنتجات الغذائية الأخرى مثل البطاطس واللحوم والأسماك والزيت والدهون.

وفى إشارة إلى أن ضغوط الأسعار أصبحت أوسع نطاقاً، تسارع التضخم الأساسي، الذى يستبعد التغيرات فى المنتجات الغذائية والطاقة، إلى 16.3%، ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس منذ مايو الماضى إلى 14%.

وقالت راضية خان، كبيرة الاقتصاديين لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط فى بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني، فى تصريحات خاصة للصحيفة، إن نيجيريا قد يكون لديها أدوات أقل لمكافحة التضخم المرتفع مقارنة بالدول الأخرى، مشيرة إلى إعلان الحكومة النيجيرية فى وقت سابق من هذا الشهر بأنها مدينة لبنكها المركزى بمبلغ 47 مليار دولار، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الميزانية فى البلاد.

وأفادت "فاينانشيال تايمز" أن عائدات نيجيريا الرسمية من النفط لم ترتفع على الرغم من ارتفاع أسعاره عالميًا فى أعقاب العمليات العسكرية الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن أن كثرة أعمال السرقة وتخريب خطوط الأنابيب وسنوات من نقص الاستثمار فى البنية التحتية والتكلفة المتزايدة لدعم البترول، منعت البلاد من جنى أرباح هذه الصناعة الحيوية.

ويعتمد الاقتصاد النيجيرى على الاستيراد، والذى يعتمد بدوره بشكل كبير على الدولار الأمريكي، لكن المستوردين يجدون صعوبة فى الوصول إلى الدولارات بسبب القيود الصارمة، حيث توقف البنك المركزى عن بيع الدولار لتجار التجزئة فى يوليو 2021 لتخفيف الضغط على احتياطياته من الدولار ودعم أسعار الصرف المنخفضة بشكل مصطنع، كما أدى نقص الأموال بالدولار من البنك المركزى إلى زيادة تكلفة استيراد السلع، مما أجبر الشركات على رفع الأسعار.