كييف: القوات الروسية تقصف 5 أحياء فى خاركيف

جدة - نرمين السيد - وقال تيرخوف - فى منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعى، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "إنه فى الساعة 02:15، تم قصف عدة أحياء فى خاركيف فى وقت واحد. وبحسب المعلومات الأولية، فإن هذه المناطق هى شيفتشينكيفسكى وكيفسكى (وسط المدينة) وسالتيفسكى وإينستريالنيى إضافة إلى خولودنوهيرسكي".

وأوضح أن هذه المناطق هى خمس من جميع مناطق خاركيف البالغ عددها تسع مناطق، مضيفا أن المدينة لم تشهد "مثل هذا النطاق من الضربات الصاروخية منذ فترة طويلة".

وتابع أنه لا يوجد حاليا أى معلومات بشأن الضحايا، مشيرا إلى أن البنية التحتية والمرافق الأخرى قد دمرت فى بعض المناطق.