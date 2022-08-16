تحطم طائرة فى الرياض ومصرع قائدها

جدة - نرمين السيد - أفاد مكتب تحقيقات الطيران السعودى، بأن طائرة تعرضت صباح اليوم الثلاثاء، لحادث بعد إقلاعها من مطار الثمامة شمالى الرياض، وعلى متنها قائد الطائرة فقط الذى توفى جراء الحادث.





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