العالم اليوم - المؤشرات الأوروبية ترتفع لليوم الخامس بدعم أسهم قطاع التعدين

انتم الان تتابعون خبر المؤشرات الأوروبية ترتفع لليوم الخامس بدعم أسهم قطاع التعدين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 12:21 مساءً - وسعت الأسهم الأوروبية من مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي، اليوم الثلاثاء، مدعومة بقطاعي التعدين والدفاع، على الرغم من أن المخاوف من الركود المحتمل هدأت من وتيرة الارتفاع.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش، مسجلا أعلى مستوى له في عشرة أسابيع، بعد تعويض الكثير من خسائره في شهر يونيو.

وقفزت أسهم شركات المناجم بنسبة 1.1 بالمئة، لتقود المكاسب الصباحية، مدعومة بنتائج قوية لشركة التعدين العالمية "بي.إتش.بي غروب"، المدرجة في لندن، والتي ارتفع سهما بنسبة 4 بالمئة.

كما ارتفعت أسهم قطاعي الاتصالات والمرافق اللذين يُنظر إليها على أنهما أكثر أمانا في فترات عدم اليقين الاقتصادي.

وانخفض سهم "سونوفا" بنسبة 12.5 بالمئة، بعد أن خفضت شركة تصنيع السماعات توقعات أرباحها للعام بأكمله، مشيرة إلى نمو أبطأ من المتوقع في بعض الأسواق المهمة وارتفاع تكاليف المكونات والشحن.

وانخفض سهم "باندورا" بنسبة 5 بالمئة بعد أن أعلنت شركة المجوهرات الدنمركية مبيعاتها في الربع الثاني، والتي جاءت متماشية مع التوقعات، وأعادت تأكيد توقعاتها السنوية، على الرغم من المبيعات المخيبة للآمال في الولايات المتحدة والصين.