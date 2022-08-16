العالم اليوم - معظم أسواق الخليج تتراجع مقتفية أثر أسهم آسيا والنفط

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 12:21 مساءً - هبطت أغلب أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء متتبعة انخفاض الأسهم الآسيوية وأسعار النفط، مع اتجاه مؤشر أبوظبي من الانخفاض للجلسة الثالثة.

وتراجع مؤشر دبي 0.3 بالمئة متأثرا بهبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك إمارة دبي، 1.1 بالمئة وسهم بنك دبي الإسلامي 0.3 بالمئة. غير أن سهم إعمار العقارية ارتفع 0.5 بالمئة.

وفي العاصمة أبوظبي، سجل مؤشر أبوظبي تراجعا طفيفا بـ 0.2 بالمئة بعد أن فقد سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.6 بالمئة، بحسب بيانات وكالة "رويترز".

وكان سوق أبوظبي قد سجل مستويات تاريخية مرتفعة في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، واقتربت القيمة السوقية للسوق من 600 مليار دولار.

وفي العاصمة السعودية الرياض، ارتفع المؤشر الرئيسي بـ 0.2 بالمئة مدفوعا بصعود سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 4.7 بالمئة.

لكن مكاسب المؤشر السعودي كانت محدودة بسبب انخفاض سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 0.7 بالمئة.

وكانت أرامكو قد أعلنت عن نتائج فصلية تاريخية مطلع الأسبوع الجاري، فقد قفزت أرباح الشركة بنحو 90 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة التوقعات، لتبلغ 181.64 مليار ريال (ما يعادل 48.4 مليار دولار)، مقابل نحو 95.5 مليار ريال (25.5 مليار دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان البنك المركزي الصيني قد خفض أمس الاثنين معدلات الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب، إذ أظهرت بيانات أن الاقتصاد تباطأ بشكل غير متوقع في يوليو مع تقلص نشاط المصانع وشركات التجزئة بسبب سياسة بكين الرامية لجعل البلاد خالية من كوفيد-19 وأزمة عقارات.

يذكر أن العقود الآجلة لخام برنت، كانت قد هبطت بـ 1.21 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 93.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0635 بتوقيت غرينتش، إذ جددت البيانات الاقتصادية القاتمة من الصين، أكبر مشتر للخام، المخاوف من ركود عالمي.