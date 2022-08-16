نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن عن إتاحة وظائف شاغرة للرجال والنساء برواتب مجزية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفرت اليوم الهيئة الملكية العديد من الوظائف الشاغرة التي تحتاج إلى كلا الجنسين من الرجال والنساء، وهذه الوظائف جاءت ضمن برنامج التأهيل والإحلال، ومن المتوقع أن تصل الرواتب إلى 11.250 ريال سعودي، وهذا لكي يتمكن المتقدم من العمل بأحد شركات القطاع الخاص، وإليك الآن كامل التفاصيل حول هذه الوظائف.

رابط التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال

حرصنا اليوم على جعلك تتعرف على الوظائف التي تطرحها لك الهيئة الملكية، ويمكنك التعرف على الرابط وطريقة التقديم خلال النقاط التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لبرنامج التأهيل والإحلال عذر هذا الرابط rcj.gov.sa.

تظهر لك نتائج البحث بالوظائف المتاحة.

يجب أن تقوم باختيار الوظيفة على حسب المؤهل الدراسي التابع لك وعلى حسب سنوات الخبرة أيضًا.

قم بالضغط على تقدم الآن، أحرص على تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

سيتم نقلك إلى الصفحة التالية التي ستبدأ فيها بكتابة البيانات الخاصة بك، ورفع المستندات التي يحتاج إليها الموقع من اجل التقديم.

يجب أن تكون جميع البيانات التي ستحرص على كتابتها صحيحة وبلا تزييف، وهذا لأن شركات القطاع الخاص ستعمل على مناقشتك في أي نقطة ستقوم بكتابتها، وإذا لم تتوافر أي من الشروط الخاصة بالوظائف الشاغرة بك، سيتم طرح أوراقك جانبًا، لذلك يجب أن تتوخى الحذر جيدًا عند قيام برفع أوراقك أو اختيار الوظيفة المتاحة لك.

الوظائف الشاغرة المتاحة

يمكنك الآن التعرف على الوظائف التي قامت الهيئة الملكية بالإعلان عنها خلال الفقرة التالية:

أخصائية المساندة الفنية.

الشركة: المعمر لأنظمة المعلومات.

التخصص والمؤهل الدراسي: دعم فني دبلوم.

سنوات الخبرة المتاحة: عامين.

آخر موعد للتقديم على الوظيفة يوم 17/8/2022.

مهندس مدني.

الشركة: الشركة العربية للتموين والمقاولات المعمارية –أساكو.

التخصص والمؤهل الدراسي: هندسة مدنية، بكالوريوس.

سنوات الخبرة المتاحة: أربعة سنوات.

آخر تاريخ للتقديم على الوظيفة 19/8/2022.

مدير مشروع.

الشركة: شركة شرز للتجارة والمقاولات المحدودة.

التخصص والمؤهل الدراسي: هندسة ميكانيكية، بكالوريوس.

سنوات الخبرة المتاحة: ستة سنوات.

آخر تاريخ للتقديم سيكون في يوم 21/8/2022.

من الجدير بالذكر أنه لم يتبقى الكثير من الوقت على التقديم داخل أحد هذه الوظائف، لذلك يجب أن تسارع من أجل الحصول على مثل هذه الفرصة.