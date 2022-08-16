100 ألف قرض نقدى بدون كفيل ولا تحويل الراتب وهامش ربح منافس

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عمر شويل - جدة 100 ألف قرض نقدى بدون كفيل ولا تحويل الراتب ، قرض شخصي يوفر لطالب التمويل السيولة النقدية التي يبحث عنها وذلك من خلال إجراءات سريعة وسهلة ومتطلبات ومستندات بسيطة وغير معقدة ، يعتبر هذا القرض الشخصي واحد من أهم أنواع القروض المتاحة لدى الشركة السعودية للتمويل ، حيث توفر الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من برامج القروض والتى تخدم الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية. القرض الشخصي النقدى من الشركة السعودية للتمويل لقد جاءت الشركة السعودية للتمويل كواحدة من أهم الجهات في المملكة العربية السعودية والتى تقدم خدمات تمويلية متميزة ومتنوعة لجميع العملاء.

برنامج القرض الشخصي النقدى واحد من أهم البرامج التمويلية المتاحة لدى الشركة.

توفر الشركة من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية تصل قيمتها حتي نصف مليون ريال سعودي.

طالب التمويل يمكنه أن يستفيد من هذا البرنامج التمويلي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري.

لا يحتاج طالب التمويل إلي وجود كفيل أو ضامن وذلك عند التقدم بطلب للحصول على مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي.

قرض الشركة السعودية للتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة متاح بهامش ربح منافس.

موظفي جميع القطاعات داخل المملكة العربية السعودية يمكنهم الاستفادة من هذا البرنامج.

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من إمكانية السداد المبكر لمبلغ القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل في المملكة العربية السعودية.

مدة استحقاق مبلغ القرض الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من برنامج القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل حددت الشركة السعودية للتمويل بعض الشروط من أجل الاستفادة من برنامج القرض الشخصي المتاح لدي الشركة.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 21 سنة وذلك لاستكمال إجراءات طلب التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب من الشركة السعودية للتمويل.

طالب التمويل السعودي وغير السعودى يمكنهم الاستفادة من برنامج القرض الشخصي من الشركة السعودية للتمويل.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي أو شبة الحكومي هو ثلاثة أشهر وذلك عند التقدم بالطلب.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص أو المواطنين المقيمين يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو 12 شهر.

طالب التمويل الموظف في القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج بشرط ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 6 أشهر.

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