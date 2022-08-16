نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق الدور الاول موقع نتائجنا results mlazemna

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عمر شويل - جدة نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق ، أنهى الطلاب الامتحانات منذ فترة قريبة، وهم الآن ينتظرون ظهور نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول، والأمر يشمل جميع المحافظات العراقية، ويتعلق الأمر بكل من طلاب التطبيقي والأدبي والأحيائي، والذين بدأت امتحاناتهم في العشرين من يوليو الماضي وانتهت يوم الثامن من أغسطس الحالي، وستكون النتائج متاحة على رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 epedu.gov.iq، وأدى الطلاب امتحاناتهم في أجواء صارمة وتم التقيد بكل الإجراءات الضرورية، ثم بدأ التصحيح في كل المراكز، والآن هم يترقبون بفارغ الصبر موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول موقع نتائجنا، ونطمئنهم إلى أن ذلك سيكون في أقرب الآجال خلال أسبوع أو أسبوعين، وسنوضح لكم فيما يلي من الأسطر طريقة الاستعلام عن النتائج على موقع نتائج السادس الاعدادي results mlazemna 2022.

نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق

من بين النتائج المنتظرة نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق برقم الجلوس، بحيث أن التصحيح يتم بشكل تدريجي في كل المراكز الامتحانية المكلفة، وبعد الانتهاء منه ستعرض على رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 الدور الاول results mlazemna، ينبغي على كل طالب الدخول إلى الموقع للتعرف على نتيجته في كل تخصص، يذهب المستعلم إلى موقع نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 epedu.gov.iq ويتبع هذه الآلية:

في بادئ ذي بدء يجب أن يدخل مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراق على الإنترنت

بعد ذلك عليه أن ينقر مباشرة على أيقونة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي 2022

يضغط على خيار نتائج الدور الأول من الصفحة الرئيسية

يكتب كل المعلومات الشخصية المطلوبة في المربعات المخصصة لها، وهي الاسم كاملا والمحافظة التي ينتمي لها، إلى جانب رقم الجلوس بالامتحان

أخيرا يمكنه الضغط على زر إظهار النتيجة ليتعرف على المجموع الذي تحصل عليه، وكل درجة على حدى في كل المواد.

نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 دور اول

يمكنكم إظهار نتائج سادس اعدادي الدور الأول 2022 من خلال اتباع الطريقة التي حددتها وزارة التربية والتعليم بالعراق. هذه النتائج نهائية وهي تتضمن نتائج كل الفروع، والاستعلام عنها يكون متاحا على رابط نتائج السادس الاعدادي 2022 epedu.gov.iq. ويتعلق الأمر بكل المحافظات التالية: بغداد، النجف، البصرة، المثنى، كركوك. ديالي، صلاح الدين، الموصل، أربيل، الأنبار، دهوك، السليمانية، ميسان، القادسية وغيرها.

نصل وإياكم إلى ختام مقال تحدثنا فيه عن نتائج السادس الاعدادي 2022 العراق، وقد بدأ العد التنازلي للإعلان عنها قريبا. ليس على الطلاب أن يقلقوا بخصوصها فقد أعلن عن إكمال تصحيح التربية الإسلامية والعربي والإنجليزي والأحياء. وسيعلن عنها على موقع نتائج السادس الاعدادي نتائجنا results mlazemna إلى ذلك الحين سنتابع كل المستجدات ونرصدها لكم.