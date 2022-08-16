نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن تسجيل جديد 2022 | خطوات التسجيل في حساب المواطن الدفعة 58 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن تسجيل جديد 2022 انطلاقآ من حرص المملكة علي صالح مواطنيها خاصة من أصحاب الدخل المحدود والذين لا يستطيعون تحمل تباعيات الإصلاحات الجديدة التي شهدتها المملكة، والتي أثرت عليهم بصورة كبيرة في مستوي معيشتهم وجعلتهم لا يستطيعون الوفاء بمطلباتهم الأساسية، جاء انطلاق برنامج حساب المواطن ليفي بهذه المتطلبات، ويوجه للفئة المستحقة للدعم ومنذ عام 2020 توقف البرنامج عن تلقي طلبات التسجيل للراغبين في تقديم طلباتهم للحصول علي الدعم النقدي المستحق، اعلن البرنامج عن انطلاق رابط جديد يمكنهم من خلاله تقديم طلبات التسجيل مرة اخري.

شروط حساب المواطن الجديدة

فتح باب التسجيل مرة اخري هذه العام 2022 أمام الفئات المستحقة للدعم النقدي ليحصلو علي الفرصة في برنامج حساب المواطن، مع تخصيص الحكومة بالمملكة ليكون مبلغ وقدره 8 مليار ريال سعودي موجه لصالح ميزانية البرنامج، في صورة دفعات مستحقة للفئات المستفيدة من الدعم النقدي، علي أن يتم صرف هذه المبلغ قبل انتهاء هذا العام 2022 .

شروط حساب المواطن الجديدة

الشروط الأساسية في برنامج حساب المواطن الجديدة

أن يكون المستحق للدعم من مواطني المملكة العربية السعودية اصل ومنشأ.

أن يكون من الأشخاص حاملي بطاقات التنقل داخل المملكة.

من بلغ سنه 18 عام ويقيم بمسكن خاص به منفصل عن الأسرة.

حساب المواطن تسجيل جديد 2022

بزيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن علي شبكة الانترنت يتمكن المواطن المستحق للدعم من التسجيل فيه برقم الهوية.

ظهور حالة الأهلية غير مؤهل

في حالة ظهور حالة الأهلية غير مؤهلة يكون سببه ضرورة تحديث البيانات من قبل المستفيد، مع ضرورة ارفاق كافة المستندات المطلوبة والمدة المتاحة هي 90 يوم بعد ظهور نتائج الأهلية.

الاستعلام برقم الهوية من خلال برنامج حساب المواطن

بخطوات بسيطة يمكن معرفة نتائج الأهلية إلكترونيا وهذه الخطوات هي :

الدخول علي الربط الرسمي لحساب المواطن وتسجيل جديد.

يتم تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر علي أيقونة الأهلية والاستحقاق وعند النقر عليها تظهر النتيجة.

يتم إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب بالفعل علي البرنامج.

حاسبة حساب المواطن الجديد

تستخدم حاسبة حساب المواطن لمعرفة مدي استحقاق المواطن للدعم النقدي بالفعل ولها عدة خطوات أساسية وهي :

زيارة بوابات حسابات المواطنين.

الضغط علي الآلة الحاسبة المقدرة.

من الخيارات المتاحة يتم تحديد الحالة للمواطن والنقر علي حساب يظهر نتيجة وهي حساب الربح المقدر للشخص.

دخول حساب المواطن ورقم التواصل

بزيارة الصفحة الرسمية لحساب المواطن علي تويتر يمكن التواصل مع إدارة البرنامج للاستفسارات والشكاوي المختلفة أو الاتصال علي 19912.

يكون الاعتراض علي نتيجة الأهلية والاستحقاق ويقدم إلكترونيا بزيارة موقع البرنامج، والضغط علي اعتراضات أهلية وبعد دراسة الطلب المقدم من قبل اللجنة ، يتم ارسال رسالة علي الهاتف الجوال بنتيجة قبول الاعتراض او رفضه

معايير حساب الاستحقاق

ان معايير الاستحقاق للدعم تحديد علي أساس ثلاث عوامل هي أفراد الأسرة – أعمار أفراد الأسرة – إجمالي دخل الاسرة.

مع توافر كافة الشروط علي المستحق للدعم يتمكن المواطن من الحصول علي حقه المستحق، والذي يساعده علي التغلب علي أعباء تكاليف المعيشة والعيش بسلام والوفاء بمتطلبات الأسرة من السلع والخدمات الأساسية.