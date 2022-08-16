روسيا: عملياتنا العسكرية فى أوكرانيا مثلت نهاية لعالم أحادى القطب

جدة - نرمين السيد - وقال شويجو، فى كلمة خلال افتتاح مؤتمر "موسكو للأمن الدولى" الذى يعقد فى إطار منتدى "الجيش 2022" فى موسكو، اليوم الثلاثاء، إن بدء العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا يمثل نهاية العالم أحادى القطب، مشيرا إلى أن تعددية الأقطاب أصبحت واقعا وحقيقة، وقد تحددت أقطاب هذا العالم بوضوح.
وأشار إلى أن الفرق الأساسى بين تلك الأقطاب يكمن فى أن بعضها يحترم مصالح الدول ذات السيادة، ويأخذ فى الاعتبار الخصائص الثقافية والتاريخية للدول والشعوب، بينما يتجاهلها البعض الآخر.
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