الاتحاد الأوروبى يدعو طالبان لتغيير مسارها المتطرف

وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، عبر تويتر "الوضع الإنسانى تفاقم بعد عام من سيطرة طالبان على أفغانستان، وتتزايد انتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، لاسيما ضد النساء والفتيات والأقليات".
وأضاف بوريل: "أدعو أولئك الذين يسيطرون على السلطة بحكم الأمر الواقع فى كابول إلى مراجعة هذه القرارات والسلوكيات غير المقبولة".
وبحسب الوكالة، يعيش نحو 25 مليون أفغانى، أكثر من نصف السكان، الآن فى فقر، حيث تقدر الأمم المتحدة أنه يمكن خسارة نحو 900 ألف وظيفة هذا العام، مع تراجع الاقتصاد.
وعلى مدار العام الماضى، تزداد معاناة الأفغان من الفقر والجفاف وسوء التغذية، كما تلاشى الأمل بين النساء فى أن يكون لهن دور حاسم فى مستقبل البلاد.
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