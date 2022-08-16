مقتل 4 أشخاص من شركة فاجنر الروسية فى مالى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس" عن موقع "سايت"، التابع للحركات الإرهابية المتطرفة، قالت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المتطرفة، فى بيان، إنها نصبت كمينًا لعناصر من شركة فاجنر الروسية، يوم السبت الماضى، بينما كانوا على متن دراجات نارية فى منطقة باندياجارا، متجهين من قرية دجالو إلى الجبال.
وأكد البيان أن عناصر الجماعة قتلوا 4 من أعضاء فاجنر، بينما فر البقية. كما أكد مسؤولان محليان وقوع الحادثة، فى حين رفض مسؤول رفيع فى الجيش المالى تأكيدها أو نفيها.
وفى تصريحات لـ"فرانس برس"، قال أحد المسؤولين المحليين: "قتل أربعة روس نهاية الأسبوع على أيدى جهاديين قرب باندياجارا". وأكد مصدر فى مستشفى بالمنطقة "مقتل أربعة روس فى ميدان المعركة"، مضيفًا أن أحدهم "مر فى مستشفى موبتى".
وتتحالف روسيا مع مالى فى مواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة فى المنطقة، فيما رفضت سلطات مالى استمرار القوات الغربية، خصوصًا الفرنسية والألمانية، على أراضيها بعد سنوات من الحرب ضد الإرهاب دون أى تقدم يذكر.
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