عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قالت هيئة الأوقاف الإسلامية، إن "المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته وساحاته".

وأضافت الوكالة: "يتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميًا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومى الجمعة والسبت، فى محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزمانى فى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".