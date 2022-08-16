العالم اليوم - "إعمار العقارية" تناقش بيع وحدتها للتجارة الإلكترونية "نمشي"

انتم الان تتابعون خبر "إعمار العقارية" تناقش بيع وحدتها للتجارة الإلكترونية "نمشي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 11:15 صباحاً - أعلنت شركة إعمار العقارية الإماراتية، أمس الاثنين، أن مجلس إدارتها سيجتمع يوم الخميس لمناقشة بيع وحدتها للتجارة الإلكترونية للأزياء "نمشي".

وكانت شركة إعمار قد اشترت شركة "نمشي" للتجارة الإلكترونية للأزياء مقابل 281 مليون دولار، بعد أن استحوذت أولا على حصة بلغت 51 بالمئة في 2017، ثم اشترت النسبة 49 بالمئة المتبقية في عام 2019.

وكان مجلس إدارة شركة إعمار العقارية قد وافق على الاستحواذ على أسهم شريكتها "دبي القابضة"، في مشروع "دبي كريك هاربور" مقابل 7.5 مليار درهم (ملياري دولار)، بحسب بيان من الشركة، الأسبوع الماضي.

وقالت "إعمار"، أكبر مطور عقاري في دبي، إنها توصلت إلى اتفاق مع شركة "دبي القابضة"، لشراء حصتها في المشروع المشترك بينهما، على أن يتم دفع المقابل بالتساوي نقدا مع أسهم في "إعمار"، ما يجعل "دبي القابضة" ثاني أكبر مساهم فيها.

وتعد حكومة دبي هي أكبر مساهم في إعمار، وتملك حصة بقيمة 24 بالمئة من خلال مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.