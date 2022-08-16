العالم اليوم - بالفيديو: قتلى بسقوط حافلة في واد بكشمير

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 11:15 صباحاً - قالت الشرطة الهندية إن حافلة تقل أفرادا من شرطة الحدود انحرفت على طريق جبلي لتسقط في واد بكشمير يوم الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل ستة ضباط على الأقل.

وأشارت شرطة كشمير على تويتر إلى أن الجرحى نقلوا جوا إلى مستشفى عسكري في سريناجار، المدينة الرئيسية في المنطقة الواقعة في جبال الهيمالايا، على بعد نحو 90 كيلومترا من موقع الحادث في منطقة أنانتناج.

وقال ضابط شرطة لرويترز إن 35 شخصا نجوا من الحادث لكن البعض أصيبوا بجروح بالغة.

وتداول رواد مواقع التواصل فيديوهات قالوا إنها للحادث، حيث ظهرت الحافلة وهي محطمة بشكل كامل من جرّاء السقوط في الوادي.