العالم اليوم - مؤشر "نيكي" الياباني يستقر بسبب تراجع معنويات المستثمرين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 أغسطس 2022 11:15 صباحاً - استقر المؤشر "نيكي" الياباني في تعاملات اليوم دون تغير يذكر، وكانت الأسهم المرتبطة بالطاقة وشركات الشحن الأكثر خسارة، في حين انخفضت المعنويات بفعل المخاوف إزاء تباطؤ الاقتصادين الأميركي والصيني.

وأغلق المؤشر "نيكي" منخفضا بنسبة 0.01 بالمئة عند 28868.91، منهيا مكاسب على مدى يومين جعلته عند أعلى مستوى في أكثر من سبعة أشهر.

وتراجع المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا بنسبة 0.15 بالمئة إلى 1981.96.

وقال كبير المحللين الاستراتيجيين لدى "دايوا سكيوريتيز"، شوجي هوسوي ، إن انتعاش السوق في الجلسات القليلة الماضية قد تأثر بسبب ضعف المعنويات إثر مخاوف من التباطؤ الاقتصادي.

وخفض البنك المركزي الصيني، أمس الاثنين، معدلات الفائدة على الإقراض لإنعاش الطلب، إذ أظهرت بيانات أن الاقتصاد تباطأ بشكل غير متوقع خلال شهر يوليو، مع تقلص نشاط المصانع وشركات التجزئة بسبب سياسة بكين الرامية لجعل البلاد خالية من فيروس كورونا، بجانب تركيزها على إيجاد حلول لأزمة العقارات.

وفي اليابان، انخفضت أسهم شركات التنقيب عن النفط بنسبة 1.48 بالمئة والمصافي 1.5 بالمئة بعد انخفاض أسعار النفط بسبب مخاوف الطلب في الصين، أكبر مشتر للنفط الخام في العالم.

وتراجعت أسهم شركات الشحن بنسبة 4.08 بالمئة لتقود الانخفاضات بين 33 مؤشرا فرعيا للقطاع في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وكان سهم "ميتسوي أو.إس.كيه لاينز" الأسوأ أداء على المؤشر "نيكي" إذ هبط بنحو 4.12 بالمئة، يليه سهم "نيبون يوسن"، والذي تراجع بنسبة 4.09 بالمئة.

وتراجع سهم "سوفت بنك" بنسبة 2.56 بالمئة.