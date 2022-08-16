نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedue.gov.iq نتائج السادس الاعدادي 2022 في العراق عموم المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط epedue.gov.iq نتائج السادس الاعدادي، والذي أصبح محل بحث واسع بعد أن انتهي الطلاب من أداء الامتحانات خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لمحاولة استخراج نتائج سادس اعدادي 2022 في العراق عموم المحافظات، وذلك فور زيارة هذا الرابط وتدوين الاسم ورقم المقعد للطالب، إلا أن وزارة التربية العراقية توجة دائما إلي أن تصحيح الدفاتر وأعمال رصد الدرجات تأخذ وقتها الكافي من أجل ضمان تحصيل كل طالب علي حقة كامل في الدرجات النهائية، ومن ثم سوف تجد في هذا التقرير توضحيح حول خطوات استخراج نتيجة سادس اعدادي 2022 العراق وموعد إعلان النتيجة، بالإضافة إلى رابط وزارة التربية العراقية الرسمي المخصص لطلاب العراق في جميع المراحل التعليمية ومختلف المحافظات.

رابط epedue.gov.iq نتائج السادس الاعدادي 2022

يعتبر رابط وزارة التربية العراقية وهو epedue.gov.iq الرسمي التابع للوزارة، هو الرابط المعتمد من أجل استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 بالاسم ورقم المقعد في العراق، وبالرغم من إمكانية استخراج النتيجة عبر موقع النجاح ونتائجنا بملفات pdf، إلا أن المصدر الرسمي للنتيجة هو رابط وزارة التربية العراقية الذي قمنا بالاشارة الية في نهاية هذا التقرير، هذا ومن المرتقب أن تعلن الوزارة عن النتيجة بعد نحو 14 يوم إلي 20 يوم، وذلك وفقا للنظام السنوي لعمل الوزارة في أعمال التصحيح ورصد الدرجات، علما بأن الوزارة تهتم بوضوح بالطلاب المكملين، وتقوم بمساندة هؤلاء الطلاب بنحو 5 درجات في المادة الواحدة، وذلك بشرط حصول الطالب في تلك المادة علي نحو 41 درجة حتي 45 درجة، ويتم اكمال الدرجات ليصبح مجموع الطالب بتلك المادة 50 درجة، علما بأن تلك الدرجات متاحة فقط للطلاب المكملين وليس الناجحين، حيث لا يتم إضافة أي درجات للطالب الحاصل علي 51 درجة فيما اعلي.

موقع وزارة التربية العراقية

من أجل استخراج نتائج السادس الاعدادي 2022 في عموم المحافظات، يمكنك الحصول علي النتيجة عبر واحدة من الروابط الكترونية، ومنها موقع النجاح ونتائجنا ملفات pdf، إلا أن المصدر الرسمي للنتيجة هو موقع وزارة التربية العراقية، واليكم الخطوات اللازمة للاطلاع علي النتائج عبر هذا الرابط

زيارة موقع epedue.gov.iq .

. ادخل اسم الطالب ورقم المقعد.

انقر علي كلمة اعرض النتيجة.

اترك لنا تعليق بالاسم ورقم المقعد حتي نشير اليكم فور إعلان النتيجة رسميا.

درجات المساعدة لطلاب السادس الاعدادي 2022

أعلنت مصادر في وزارة التربية العراقية أن عدد الدرجات المساعدة المضافة للطالب في كل مادة هو نحو 5 درجات بحد اقصي، وذلك للطلاب الذين تحصلوا علي مجموع بين 45 درجة حتي 49 درجة، هو ما يعرف بمساعدة الدرجات الحرجة، إلا أن الطلاب الذين بالفعل تجاوزت درجاتهم نحو 50 درجة في المادة لا يتم السماح لهم بدرجات المساعدة.

استخراج نتائج السادس الاعدادي بدون رقم التسجيل

بالرغم من تأكيد إمكانية حصول الطلاب علي نتيجة السادس الاعدادي 2022 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية العراقية، وذلك بعد تدوين بيانات الممتحنين وهي الاسم ورقم التسجيل، إلا أن موقع النجاح ونتائجنا يتيح النتائج بدون رقم سري فقط تدوين اسم الطالب والمحافظة يتم تحميل ملف النتيجة كامل للطالب بصيغة ملفات pdf، وتعد الطريقة الأكثر تتبعا عند استخراج النتيجة.