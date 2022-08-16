نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في المدينة الجامعية 2022.. وما هي المستندات المطلوبة للتقديم بالمدينة الجامعية في المقال التالي
عمر شويل - جدة مع انتهاء المرحلة الأولي للتنسيق للثانوية لعام ٢٠٢٢ وقرب ابتداء العام الدراسي الجديد، أصبح العديد من الطلاب يبحثون عبر مواقع الأنترنت المختلفة عن كيفية التقديم للمدن الجامعية في مختلف المحافظات بمصر حيث يسكن العديد من الطلاب في أماكن تبعد عن الجامعة الدراسية لهم، ولقد بدء اليوم التقديم للمدن الجامعية في بعض المحافظات منها محافظة القاهرة، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال عن خطوات التقديم للمدن الجامعية، والمستندات المطلوبة للتقديم.
التقديم في المدينة الجامعية
ونتابع معكم أهم الخطوات التي لأبد من إتباعها على أي طالب لكي تكتمل عملية التسجيل ولقد واضحت معظم الجامعات التي بدء بها التقديم للمدن الجامعية بها، أنه سوف يبدأ التقديم بالمدن الجامعية منذ يوم ١٥ من شهر أغسطس الجاري لعام ٢٠٢٢ حيث يتم التقديم من خلال نظام زهراء الإلكتروني، وذلك تسهيلا على الطلاب، وإليكم خطوات التقديم.
- • أولا يتم الدخول على موقع زهراء لإدارة المدن الجامعية لعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣
- • يقوم الطالب أو الطالبة بمليء استمارة التقديم الإلكترونية.
- • يقوم الطالب بتحميل الأوراق والمستندات المطلوب للتقديم بالمدن الجامعية.
- • ثم يقوم بإدخال كافة البيانات المطلوبة منه من الاسم رباعي والرقم القومي ولأبد من التأكد من إدخال كافة البيانات بشكل صحيح، لأنه يتم مراجعتها والتأكد منها من قبل إدارة المدينة الجامعية.
- • ومن ثم يضغط الطالب على تسجيل وينتظر بعد ذلك نتيجة القبول بالمدن الجامعية على حسب المحافظة والمدينة الجامعية المتقدم لها.
المستندات المطلوبة للتقديم بالمدينة الجامعية ٢٠٢٢
وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على أهم النقاط التي يتم من خلالها التقديم على الأنترنت، نتابع معكم الأوراق والمستندات التي لأبد من توفيرها للتقديم.
- • أولا لأبد من توفير ٢ صورة شخصية للطالب ٤×٦
- • صور للبطاقة الشخصية للولي الأمر وللطالب.
- • استمارة التقديم للمدينة الجامعية على حسب كل محافظة ومدينة جامعية بها.
- • شهادة الثانوية العامة إذا كان الطالب سوف يتقدم للسكن بالمدينة الجامعية للصف الأول الجامعي.
- • يمكن إرفاق هذه المستندات عند التقديم عبر الإنترنت دون الحاجة أن يضر الطالب أن يقدم هذه المستندات ورقية مرة آخري للمدينة الجامعية.
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