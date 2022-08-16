نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التوجيهي الاردن 2022 موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج tawjihi.jo طريقة استخراج النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي الاردن 2022، منذ أن تم الإعلان يوم الأحد الماضي عن الموعد الرسمي للإعلان عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي الاردن وهو يوم الخميس القادم 18 أغسطس 2022 وجميع الطلاب والطالبات وأولياء الأمور يبحثون وينتظرون إعلان النتيجة، فقد استطاعت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن تنهي جميع أعمال التصحيح في الموعد التي قد أعلنت عنه بعد انتهاء الامتحانات، كما أن أعمال التصحيح بدأ فور الانتهاء من الامتحانات وهذا لسرعة الانتهاء منها وإعلان النتائج لكي يتم البدء في أعمال التنسيق.

رابط نتائج التوجيهي الاردن 2022

منذ جائحة كورونا والحكومات تحرص على توفير جميع الخدمات الحكومية أن تكون إلكترونية بعيد عن الاختلاط و التجمعات التي قد تشكل خطر على المواطنين، لذلك وضعت وزارة التربية والتعليم موقع النتائج لكي يستطيع الطلاب استخراج نتائجهم فور الإعلان عنها والرابط هو موقع وزارة التربية والتعليم الأردني.

استطاع القطاع التعليمي الأردني أن يجتاز فترة الامتحانات في ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا ولم يسجل الكثير من الشكاوى أو محاضر غش أثناء الامتحانات.

خطوات استخراج نتائج الثانوية التوجيهي 2022 الأردني

بالفعل انتهت وزارة التربية والتعليم الأردنية من جميع أعمال التصحيح و رصد الدرجات وهذا ما أعلنت عنه بشكل رسمي يوم الأحد الماضي 14 أغسطس 2022 أن جميع أعمال التصحيح تمت في أعلى درجات الشفايف و الملاحظة وهذا بتوجيهات من الوزارة لكي يحصل كل طالب وطالبة على الدرجات المستحقة، فقد أدي ما يقارب من 200 ألف طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة التوجيهي لهذا العام 2022 من جميع الأقسام (العلمي، الأدبي، الزراعي، المنزلي)، وخلال الساعات القليلة القادمة سيتم الإعلان عن أسماء أوائل التوجيهي وتفعيل رابط استخراج النتيجة، ويمكن للطلاب استخراج النتيجة بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردني.

ثم قم بالضغط على أيقونة نتائج الثانوية العامة التوجيهي.

بعد ذلك قم بتحديد الشعبة (الأدبي، العلمي، الزراعي، المنزلي).

ثم قم بكتابة اسم الطالب الرباعي ورقم الجلوس.

قم بالنقر على أيقونة عرض النتيجة.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي

صرحت وزارة التربية والتعليم الأردنية بشكل رسمي عن موعد إعلان النتيجة وهو في صباح يوم الخميس القادم الموافق 18 أغسطس 2022 سيتم الإعلان عن أسماء الأوائل وتفعيل رابط استخراج النتيجة.