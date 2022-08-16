نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الصف السادس الاعدادي 2022 الدور الأول برقم الجلوس في مختلف التخصصات وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميع طلاب الصف السادس الإعدادي بالعراق ينتظرون ظهور نتيجة الصف السادس الإعدادي،حيث أن الطلاب في العراق قد إنتهوا من أداء إمتحانات الدور الأول في الفترة الأخيرة وفقاً للجدول الرسمي الذي تم إعتماده من وزارة التربية والتعليم في العراق لمختلف المدارس، حيث أن وزارة التربية والتعليم العراقية أعلنت بيان عن تطورات ظهور النتيجة، في هذا المقال سوف نتحدث عن نتائج الصف السادس الإعدادي الدور الأول في العراق ٢٠٢٢ تابعوا معنا.

نتائج الصف السادس الإعدادي 2022

قامت وزارة التربية والتعليم في العراق في الساعات الأخيرة بصدور بيان رسمي عن إقتراب موعد ظهور نتائج إمتحانات الصف السادس الدور الأول في مختلف التخصصات، وقالت وزارة التربية والتعليم أن أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات قائمة في الوقت الحالي، وتعمل الوزارة بكل جهد من أجل الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها في وقت قريب جداً، من أجل المهيد لظهور النتائج الخاصة بكل الطلاب، حيث أن الإمتحانات بدأت يوم ٢٠ يوليو الماضي وإنتهت يوم ٩ أغسطس الجاري، وقالت وزارة التربية والتعليم العراقية أن إمتحانات الصف السادس الإعدادي تمت بكل هدوء وبدون أى مشاكل وذلك بسبب الضوابط التي تم إعتمادها من قبل الوزارة، ويتم مراجعة النتائج ورصد الدرجات بكل شفافية من أجل حصول الطالب على الدرجات المستحقة في جميع المواد الدراسية.

كيفية إستخراج نتيجة الصف السادس الإعدادي ٢٠٢٢

يتم الحصول على نتيجة الصف السادس الإعدادي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم في العراق، يتم معرفة النتيجة عن طريق الخطوات الآتية: