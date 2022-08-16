نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى إصدار هاتف أيفون 14 iPhone 14 pro max ومواصفاته واسعاره المتوقعه وفقًا للتسريبات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد التساؤل يومًا بعد يوم عن ميعاد إصدار هاتف أيفون 14 Pro max بشكل رسمي إلى الأسواق المحلية والعالمية لهواتف المحمول الذكية، حيث كانت آخر التسريبات التي خرجت من شركة “أبل” الأميركية أنه من المتوقع أن يصدر الهاتف في منتصف الشهر التاسع الميلادي (سبتمبر) لهذا العام، وقد اقترب شهر سبتمبر والشغف يزداد من قبّل محبي هواتف الأيفون وكانت هناك بعض المعلومات الأخرى بخصوص مواصفات الهاتف وفقًا للتسريبات أيضًا.

ميعاد إصدار هاتف أيفون 14 Pro max في السعودية

كانت قد اعتادت شركة “أبل” الأميركية خلال الفترة الأخيرة على إصدار هواتفها إما في منتصف شهر سبتمبر أو في بداية شهر أكتوبر من كل عام وليس لها كاتالوج محدد لإصدار هواتفها وأجهزتها فهي بمجرد أن تنتهي من إجراء جميع التعديلات وحل المشاكل الظاهرة تبدأ في إظهاره ولكن التوقعات والتسريبات تفيد بأن أكبر احتمال لإصداره سيكون في شهر سبتمبر من عامنا الجاري 2022م.

مواصفات ومميزات هاتف أيفون 14 برو ماكس

معالج هاتف أيفون 14 برو ماكس هو A16 Bionic ويقترن بذاكرة وصول عشوائي مساحتها 8 جيجا بايت وشاشة كبيرة 6.71 بوصة.

يدعم الهاتف نظام التشغيل ios 16 وهو أحدث أنظمة التشغيل المقدمة مؤخرًا من قبّل شركة أبل الأميركية ومتوفر على الكثير من هواتفها الحالية.

أبعاد هاتف أيفون 14 برو ماكس هي 163.1 مللي متر و74.2 مللي متر و7.8 متر من حيث الطول والعرض والارتفاع كما أن وزن الهاتف 196 جرام.

شاشة الهاتف والزجاج المصنوع منه هو الزجاج السيراميكي الغوريلا ومحاط بإطار مصنوع من الألومنيوم ومقاس الشاشة وحجمها 6.72 بوصة.

تستحوذ شاشة الهاتف على حوالي 87.3% من الشاشة وهذا عيب بالنسبة لوجهة نظر بعض المستخدمين وهي شاشة تعمل باللمس ومتوفر منها 16 لون.

دقة الشاشة تبلغ 2.778 في 1.284 بيكسل وحوالي 541 نقطة بيكسل مقابل البوصة كما أن الزجاج مقاوم للخدش والكسر والأتربة والماء.

مميزات شاشة أيفون 14 برو ماكس

Wide color gamut.

Dolby Vision.

True-tone.

HDR10.

معدل ترميز الشاشة 120 هرتز.

يمكن أن تتحمل الغوص حتى 6 أمتار في الماء والتراب لمدة نصف ساعة.

الألوان المتوفرة لهاتف أيفون 14 برو ماكس

يتوفر من الهاتف ألوان الأبيض والأسود والأزرق.