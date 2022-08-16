ما هي شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات 1444

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عمر شويل - جدة شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات 1444 يتساءل عدد كبير من النساء بالمملكة العربية السعودية العاطلات عن العمل عن الشروط اللازم توافرها لكي تتمكن من الحصول علي قرض العمل الحر الذي يوفره بنك التنمية الاجتماعية في السعودية، وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نعرض لكم بالتفصيل الشروط المطلوبة وطريقة الحصول علي قرض العمل الحر للنساء العاطلات وما هي المزايا التي يوفرها القرض.

شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات 1444

يوفر بنك التنمية الاجتماعية لكل سيدة ترغب في البدء في مشروعها الخاص وتريد الحصول علي قرض حر إمكانية الحصول علي قرض من خلال البنك حيث يسعي البنك لتسهيل إمكانية الحصول علي قرض من جانب البنك لكي يستطيع المواطن تأسيس مشروعة الخاص وتصل قيمة التمويل حتي 120 الف ريال بالنسبة للتمويل النقدي وتمويل السيارات يصل حتي 150 الف ريال والان يمكن لكل سيدة زيادة دخلها من خلال الحصول علي القرض والبدء في مشروعها الشخصي، ووضع البنك عدة شروط لكي يمكن للنساء الحصول علي القرض وهو ما نعرضه لكم في السطور التالية:

يلزم ان تكون المتقدمة للحصول علي القرض تحمل الجنسية السعودية.

ان تكون المتقدمة غير مدانة للبنك بقرض اخر.

ان لا يقل عمر المتقدمة عن 18 عاما ولا يزيد عن 65 عام.

ان يكون دخل المتقدمة الشهري أقل من 20 الف ريال.

ان تكون مدة سداد القرض 40 شهر ولا تزيد عن ذلك.

ان توفر المتقدمة كافة المعلومات المتعلقة بالمشروع التي سوف تقوم به.

توفير كافة الضمانات التي يحتاجها البنك لصرف القرض للمتقدمة.

اذا كان عمر المتقدمة أقل من 20 عاما فان قيمة القرض لن تزيد عن 32 الف ريال.

كم ياخذ قرض العمل الحر وينزل

يرغب البعض في معرفة ما هي المدة التي يستغرقها البنك حتي يتم صرف القرض بعد توفير كافة المستندات المطلوبة والشروط التي يتطلبها البنك للحصول علي قرض العمل الحر للنساء العاطلات، ومن المفترض ان يأخذ قرض العمل الحر مدة لا تزيد عن 10 أيام ويتم صرفة للمتقدم بعد مراجعة كافة الشروط والمستندات وسوف تصل رسالة نصية للمتقدم تفيد بانة سيتم صرف القرض وإيداعه بنجاح.