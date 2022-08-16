نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الثانية 2022 للجامعات.. الكليات المتاحة في تنسيق الثانوية العامة المرحلة الثانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من طلاب الشهادة الثانوية العامة ٢٠٢٢ يبحثون عن معرفة التنسيق للمرحلة الثانية ٢٠٢٢، والموعد المحدد لإنطلاق تسجيل الرغبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق، وبعد الإنتهاء من ظهور نتيجة المرحلة الأولى يتم الإعلان عن بدء التنسيق وتسجيل الرغبات للمرحلة الثانية، وهو من المؤكد أن يكون في نهاية الأسبوع الحالي أو أول الأسبوع المقبل.

تنسيق المرحلة الثانية 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن الحد الأدنى للتنسيق في المرحلة الأولى ويتم فتح تسجيل الرغبات يوم الخميس الموافق ١١ من شهر أغسطس الجاري، وتمتد حتى الإثنين الموافق ١٥ من نفس الشهر الجاري.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى بالنسبة للشعبة العلمية ٣٦٥ درجة بنسبة نجاح ٨٩.٠٢% وتنسيق شعبة الهندسة ٣٤١ درجة بنسبة نجاح ٨٣.١٧%، أما بالنسبة للشعبة الأدبية ٢٦٤.٥ درجة بنسبة نجاح ٦٤.٥١%.

تنسيق المرحلة الثانية من المتوقع أن يكون عقب إنتهاء تنسيق المرحلة الأولى ويكون بنسب نجاح أقل من نسب المرحلة الأولى.

ويتم غلق باب تنسيق الرغبات من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق للمرحلة الأولى في الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٦ من شهر أغسطس الجاري بعد ذلك يتم فرز الرغبات من أجل إعلان النتيجة في المؤتمر الصحفي بعد ذلك يتم فتح باب التنسيق للمرحلة الثانية.

خطوات تنسيق المرحلة الثانية للكليات ٢٠٢٢

● في البداية قم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بتنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٢.

● بعد ذلك يتم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري.

● بعد ذلك يتم كتابة الرغبات مع مراعاة التوزيع الجغرافي.

الكليات المتوقع إتاحتها في تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٢

كلية التجارة والتربية والخدمة الإجتماعية وكلية الآداب والتربية الرياضة والتكنولوجيا والتنمية وسياحة وفنادق، كلية التمريض و الألسن، كلية حقوق إنجليزي و دار العلوم والفنون الجميلة والتربية النوعية وكلية الحقوق والآثار.

أماكن تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٢

يستطيع الطلاب الإلتحاق بالكليات الحكومية في تنسيق المرحلة الثانية ٢٠٢٢ عن طريق معامل الحاسبات في الكليات التابعة للجامعات الحكومية المصرية في جميع المحافظات، أو عن طريق الكمبيوتر الشخصي الخاص بالطالب.