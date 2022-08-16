«نيران صديقة».. مقتل جندى إسرائيلى

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلى، وقع الحادث الليلة الماضية بالقرب من طولكرم، فى منطقة خط التماس.
وبحسب الهيئة، يشير التحقيق الأولى إلى أن الجندى ترك موقعه دون معرفة زملائه، ثم عاد إليه، ما جعل جنديًا آخر يطلق النار عليه ظنًا منه أن زميله "عنصر معاد".
ومن المقرر، أن يجرى رئيس الأركان الإسرائيلى تحقيقًا فى الحادث.
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